Maltempo nella notte sul Veneto orientale

Nel corso della notte il maltempo si è abbattuto nell'area orientale del Veneto e nel Friuli Venezia Giulia, con un nubifragio e una tromba d'aria che hanno causato diversi danni. Principalmente si segnalano alberi e tralicci caduti, oltre a edifici parzialmente danneggiati e staccionate divelte per il forte vento. È crollata anche una quercia secolare, a Fossalta di Portogruaro. Non risultano, al momento, conseguenze per le persone.

Circa 150 le chiamate ai vigili del fuoco, che fin da subito si sono attivati per mettere in sicurezza i punti più colpiti. Oltre che a Fossalta di Portogruaro, gli interventi si stanno svolgendo a Concordia Sagittaria, Portogruaro, Eraclea, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Annone Veneto. In parte il maltempo ha interessato altre zone della provincia, come Mirano, Martellago e Scorzè. Al lavoro anche gli operatori della protezione civile con i mezzi di soccorso, assieme alle forze dell'ordine. Poco dopo le 4 di mattina, il Comune di Concordia Sagittaria ha diffuso un annuncio via social: «In seguito alla tromba d'aria e grandine che hanno colpito il nostro territorio con gravi conseguenze, tra cui il crollo di numerosi alberi lungo le strade, si invita la popolazione a non uscire di casa. Le squadre della protezione civile, operai e volontari stanno cercando tempestivamente di liberare le strade dagli alberi caduti nelle varie zone del paese».

Sempre a causa della caduta di alberi e rami nella sede stradale, il settore viabilità della Città metropolitana ha attivato alcuni sensi unici alternati lungo la strada provinciale 42. Nel corso della giornata proseguiranno i sopralluoghi per verificare l'entità dei danni ed effettuare i necessari interventi di ripristino.

Colpita anche la residenza per anziani Francescon di Portogruaro: sette alberi sono stati sradicati dalla potenza del vento, danni si sono verificati al tetto di uno dei padiglioni, ai cornicion ed altre aree. Il conto ammonterà a diverse decine di migliaia di euro. Non ci sono stati, invece, problemi o emergenze per gli ospiti.

Il maltempo era stato annunciato dal servizio meteo della Regione Veneto, che nella giornata di ieri ha diffuso un bollettino segnalando possibili rovesci e temporali, anche associati a fenomeni intensi, dalla serata del 12 a quella del 13 luglio. I pompieri stanno operando non solo nella provincia di Venezia ma anche in quelle di Treviso e Vicenza. Complessivamente le chiamate al 115 sono state più di 350, sempre per rami pericolanti, alberi abbattuti, danni da vento e grandine.

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha spiegato di essere in contatto con le strutture della protezione civile e con i sindaci dei comuni coinvolti. «Oggi - comunica - prosegue il lavoro dei tecnici per la valutazione dei danni», in seguito al quale, «con ogni probabilità, dichiarerò lo stato di emergenza regionale». Le province di Venezia, Treviso e Vicenza, riepiloga il governatore, «sono quelle maggiormente colpite e quindi, anche in base alla censimento dei danni in corso, vedremo come procedere. Allo stato attuale abbiamo cognizione dei danni da vento, che sembrano interessare prevalentemente le alberature, ma in considerazione della grandine di grosse dimensioni temo ci siano danni a macchine, tetti, oltre che all'agricoltura».