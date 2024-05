Maltempo, Zaia: «Chiesto alla protezione civile l'accesso ai fondi per risarcire i danni» | VIDEO

«Possiamo dire che l’efficienza della macchina, insieme alle opere infrastrutturali dai bacini di laminazione alle diaframmature e ai 2.500 cantieri per difesa idrogeologica, ci hanno permesso di evitare il peggio»: così ha esordito il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al punto stampa odierno, all'indomani del maltempo che ha piegato il territorio regionale.

«La situazione è stata davvero critica: solo per dare un’idea, ieri sera alla Protezione civile sono arrivate oltre duemila chiamate – ha aggiunto –. Questa notte si è registrata rottura arginale del Muson dei Sassi in Comune di Camposampiero (Padova), con la fortuna che il fiume è esondato in argine sinistro, mentre l’abitato si trova a destra. I danni sono ingenti. Dal momento che già ieri ho siglato lo Stato di emergenza, invito i cittadini che sono stati colpiti dagli eventi a recuperare foto e materiali per attestare i danni. La raccolta documentale sarà indispensabile al fine della richiesta di risarcimento. Ho contattato il direttore nazionale del dipartimento di Protezione civile, Fabrizio Curcio, al quale chiederò l’accesso al fondo di solidarietà nazionale».

Zaia ha infine precisato funzionamento e invaso dei bacini attivati: Montebello (riempito al 50% dell’invaso, comandato), Colombaretta (100%, innesco naturale a sfioro), Caldogno (50%, comandato), Orolo (100%, innesco naturale a sfioro), Trissino (40%, innesco naturale), Viale Diaz (40% invaso, innesco naturale), Muson dei Sassi (80%).

«Siamo di fronte ad un fenomeno eccezionale – ha sottolineato quindi Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione civile –. In questo momento stanno passando i colmi di piena nei tratti medi e finali dei corsi d’acqua, ci sono dei problemi anche nelle zone del Sile, ma possiamo dire che il peggio è passato». L’assessore ha ricordato, in particolare, i 1.501 volontari di Protezione Civile e i 250 Vigili del fuoco che si sono attivati con estrema tempestività per far fronte all’emergenza nell’intero territorio regionale.