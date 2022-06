Maltempo nel Portogruarese, allagamenti anche in ospedale

Il violento nubifragio che questa notte ha interessato il Portogruarese ha provocato alcuni allagamenti, di ridotta entità, all’interno dell’ospedale San Tommaso dei Battuti. In particolare, hanno interessato il quinto piano dell’ospedale nell’area in cui sono collocati gli ambulatori della neurologia, il piano mezzanino dove sono posti la chiesa, gli spogliatoi e la sede sindacale, il piano interrato dove c’è la fisiatria e l’ex magazzino della farmacia. In alcuni locali sono caduti dei frammenti di controsoffitto.

Non appena rilevato l’accaduto sono stati attivati l’impresa di pulizie e tutto il personale dei servizi tecnici che hanno ripristinato i locali in tempi velocissimi, dal primo mattino l’area della neurologia e in contemporanea le altre aree interessate agli allagamenti. Nel primo pomeriggio la situazione sarà completamente ripristinata. Nessuna attività è stata sospesa.