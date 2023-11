Attenzione per la piena del Tagliamento a San Michele, chiuse le scuole

Il maltempo e l'allerta meteo preoccupano nell'area del fiume Tagliamento. Il Comune di San Michele, pur non segnalando danni particolari, invita la popolazione alla prudenza e per la giornata di oggi, 3 novembre, ha stabilito in via precauzionale la chiusura delle scuole. L'amministrazione segnala che, considerata l'evoluzione della marea, il momento di maggiore preoccupazione è tra le 11 e le 12 di venerdì 3 novembre. La velocità di scorrimento dell'acqua del Tagliamento, favorita dalle condizioni del vento, al momento sta facilitando il deflusso verso il mare.

In mattinata le piogge si sono diradate e, se le condizioni resteranno quelle attuali, la soglia nella golena del Tagliamento, tra le 11 e le 12, dovrebbe assestarsi sugli 8 metri di altezza. «La situazione - riferisce il Comune - continua a essere monitorata e sotto controllo». «Si invita la popolazione - prosegue la comunicazione - a continuare a mantenere un comportamento prudente, restando nelle proprie abitazioni ed evitando spostamenti che non siano strettamente necessari». Inoltre, «non sostare vicino a fiumi e corsi d'acqua ed evitare di permanere nei locali interrati o scantinati». Per prudenza, è consigliato di sgomberare i piani bassi degli edifici e spostare le auto dai garage interrati.

Il Comune ha segnalato un problema di deflusso che interessa il canale scolmatore Cravato, i cui argini sono al limite. Il messaggio dell'amministrazione: «Si invita la popolazione residente nei pressi del Cavrato, in particolare nelle zone di Terzo, Quarto Bacino, via Pradis e in generale tutte le aree che dalla parte della laguna vanno vrso Cesarolo, a prestare massima attenzione, tenendosi pronti a salire ai piani superiori degli edifici».

Nel frattempo, Ansa ha chiuso al traffico, in via precauzionale, il ponte sul Tagliamento sulla strada statale 14, nei pressi del confine con il Friuli Venezia Giulia. Il tratto in questione è presidiato dal personale dell'azienda per monitorare il livello del fiume e la gestione della viabilità. Il traffico è deviato con indicazioni in loco.