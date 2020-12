Maltempo: Piave, Livenza e Tagliamento sorvegliati speciali

L'impegno è continuo per i vigili del fuoco e per la protezione civile, coordinati dalla Regione, per il monitoraggio dei fiumi in piena emergenza maltempo in Veneto. Sorvegliati speciali i fiumi Piave, Livenza e Tagliamento, nel Veneto orientale. Sono attese le piene e i corsi d'acqua si stanno ingrossando. A Latisana è stata superata la soglia di allerta gialla ed i livelli sono in lieve crescita.

Allerta massima per il Piave pedemontano per rischio idraulico e idrogeologico, così per Bacchiglione, l'Alto Brenta, il Lemene. A Ponte di Piave e San Donà di Piave sono state superate le soglie di allerta gialla con livelli in crescita. Problemi anche sulle spiagge venete e friulane dove, a causa dei forti venti di scirocco, si stanno verificando importanti mareggiate. Ci sono squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile di Mestre impegnate nel Bellunese, dove son state evacuate alcune abitazioni e una casa di riposo.