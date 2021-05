Maltempo e allagamenti, diversi interventi dei vigili del fuoco tra Riviera e Miranese

La grande quantità di pioggia caduta in queste ore ha creato problemi in alcune zone della provincia, in particolare tra il Miranese e la riviera del Brenta. Un'acquazzone che ha portato in alcuni punti anche grandine. Il territorio più colpito sembra essere quello di Pianiga, dove diversi abitanti hanno chiamato i vigili del fuoco per chiedere aiuto: si registrano seminterrati e abitazioni parzialmente allagati, ma anche strade e colture.

Barchino in avaria in laguna

In laguna, invece, i pompieri sono impegnati nel soccorso di una persona in difficoltà con il proprio barchino, andato in avaria nella zona tra Chioggia e Pellestrina. Il vento e la pioggia hanno complicato la situazione.