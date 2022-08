Il maltempo si abbatte in provincia

Il maltempo si è abbattuto con forza sul Veneziano nella tarda mattinata di oggi, giovedì 18 agosto. Abbondanti scrosci di pioggia si registrano un po' ovunque e stanno creando qualche difficoltà anche sul piano della viabilità. Lungo l'autostrada A4 le automobili si fermano sulla corsia di emergenza a causa della scarsa visibilità e l'area di sosta di Arino si è riempita di veicoli parcheggiati in attesa che passi il nubifragio. Il traffico verso Padova è rallentato.

Si confermano, quindi, le previsioni diffuse nei giorni scorsi. Per la provincia di Venezia il peggioramento era atteso per oggi, con temporali sparsi tra il pomeriggio e la sera. Piogge che in modo disorganizzato interesseranno la provincia fino al pomeriggio di venerdì. Poi si attendono le schiarite, in vista di un weekend che si preannuncia più soleggiato.