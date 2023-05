Allagamenti, rami e arbusti caduti. Una farmacia chiusa a San Donà

Strade allagate e interrotte temporaneamente, perdite d'acqua, alberi e rami caduti. Numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per il maltempo che dopo due giorni di piogge continue anche nel Veneziano sta causando criticità. Una farmacia comunale è stata chiusa nel pomeriggio a San Donà, all'incrocio di via Venezia con viale Garibaldi: importanti infiltrazioni d’acqua hanno reso i locali inagibili a personale e clienti e il Comune, che aveva segnalato il problema senza riuscire a ottenere una soluzione, per evitare il pericolo di cortocircuiti ha deciso di sospendere l'attività.

La polizia locale ha chiuso temporaneamente la rampa di San Giuliano in direzione Mestre per via dell'acqua abbondante in corsia. Acqua alta e viabilità rallentata anche in via della Pila, mentre a Favaro i vigili del fuoco hanno tagliato e rimosso un albero finito sulla cancellata della scuola primaria Renato Fucini, senza nessun coinvolto. Rimosso il grosso arbusto i pompieri hanno liberato l’ingresso della scuola. Temperature in picchiata e rovesci: è previsto un alleggerimento del maltempo venerdì. Dopo la tregua però le previsioni indicano un ritorno di precipitazioni abbondanti fino alla settimana prossima.