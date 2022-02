Interventi per il forte vento, rami e alberi caduti: via la corrente per ore a Noale

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Venezia lunedì mattina, per il vento forte che ha sferzato il territorio causando qualche caduta di rami e piante. A Noale, in via Lunga, un arbusto è finito sopra a un cavo elettrico danneggiandolo e interrompendo il passaggio della corrente. Disguidi anche verso Briana dove le abitazioni e le strutture dell'area sono rimaste senza servizio dalle 12 alle 17. Numerose le chiamate alla centrale dei pompieri, nel complesso per interventi di modesta entità e che hanno riguardato soprattutto rami e alberi caduti.

Sempre a Noale, in una casa disabitata e dismessa, sono venute via parti del tetto poi volate in mezzo ai campi, dove fortunatamente non c'erano persone. Il distacco ha riguardato i pannelli isolanti della struttura. Interventi anche a Spinea dove a causa del forte vento è caduto un platano sul percorso ciclopedonale che collega Luneo con via Rossignago. L’area è stata recintata col nastro dagli operai del Comune. Martedì mattina la ditta specializzata con pala meccanica e attrezzature adeguate provvederà alla rimozione completa dell’albero e al monitoraggio di tutti gli altri arbusti su quella via, che hanno una certa età. Questa criticità non era emersa nel corso del monitoraggio effettuato sulle alberature l’anno scorso. La Protezione civile del Comune di Venezia avverte che fino a domani mattina, 8 febbraio, saranno possibili forti raffiche sul territorio comunale e sulla costa, come anticipato dalle previsioni meteo Arpav. Tra il mattino e la sera si registrerà la fase più intensa: i venti saranno forti e molto forti sui rilievi e anche nelle valli e nelle zone pedemontane, con raffiche di Foehn. I venti potranno essere forti anche sulle pianure e sulle coste, soprattutto nelle aree centro-settentrionali. Si consiglia di fare attenzione, in particolar modo all'interno delle aree verdi e durante la navigazione in laguna e in mare.