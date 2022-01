Maltempo e raffiche di vento: rami a terra e cali di corrente

Strade bloccate, rami e arbusti strappati dal vento e cali di corrente. Una serata di disagi quella di oggi per il maltempo e il forte vento, con numerose chiamate ai vigili del fuoco per strade bloccate e cali di corrente in tutto il Veneziano. Dopo le 20.30 è mancata la luce a Marcon in numerose abitazioni, problemi anche con la connessione a internet. Senza luce è rimasto il Comune di San Michele al Tagliamento e sulla strada che da Musile va a Jesolo, per rami caduti sulle strade, sono intervenuti i pompieri a rimuovere le piante che intralciavano la viabilità.

Richieste d'intervento al centralino dei pompieri anche da Spinea per rami caduti, e da Favaro per le raffiche che hanno fatto crollare instrada le luminarie natalizie in zona Alì. Pioggia e vento hanno spazzato via la nebbia dei giorni scorsi ma non sono mancate criticità ovunque. La temperatura è leggermente in rialzo, nei prossimi giorni sarà invece in netto calo e sottozero anche su gran parte della pianura.