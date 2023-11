Riaperto il ponte sul Tagliamento

Anas ha riaperto al traffico il ponte sul fiume Tagliamento, lungo la strada statale 14 “della Venezia Giulia” al confine con il Friuli Venezia Giulia. Il manufatto era stato chiuso per precauzione a causa del maltempo e nella notte il corso d'acqua ha tenuto. Il peggio sembra passato e le previsioni meteo mostrano un cambio di pressione che nelle prossime ore potrebbe riportare lentamente la situazione alla normalità. Proseguirà il monitoraggio ed il presidio del tratto stradale, da parte del personale Anas, fino al cessato stato di allerta e al fine di monitorare il livello del fiume e per la gestione della viabilità. Il traffico viene deviato come da indicazioni che vengono date sul posto dalle squadre dei soccorsi, la protezione civile, la polizia locale. A San Michele al Tagliamento si era recato anche il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro, che ha raggiunto il primo cittadino Flavio Maurutto. Il fiume ha allagato tutte le quote arginali golenali e la strada era stata chiusa lungo il Cavrato.

