I sindaci della Riviera: ancora nessun aiuto per i danni dal maltempo di luglio

L'assenza di risposte efficaci dal governo, a due mesi dagli eventi di maltempo dello scorso luglio, è motivo di «frustrazione» per la Conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta. A spiegarlo è il sindaco di Dolo, Gianluigi Naletto, assieme al suo vice Matteo Bellomo. «Dire che siamo amareggiati e arrabbiati è poco - dichiarano -. Qui un intero territorio ha patito svariate decine di milioni di euro di danni al patrimonio pubblico e a quello privato. Percepire, chiaramente, che una qualsiasi ipotesi di rimborso o contributo non è neppure all’ordine del giorno, ci fa sentire completamente abbandonati».

«Che il consiglio dei ministri abbia stanziato, forse anche un po’ svogliatamente, otto milioni per tutto il Veneto per i danni patiti da maggio a ottobre sembra più una presa in giro che una risposta concreta», spiegano. «Ad ogni ora riceviamo, da mesi, cittadini che ci chiedono se qualcuno darà mai loro una mano a sistemare il tetto della loro abitazione. Quello che forse non si è compreso è che fenomeni di questo tipo hanno una conseguenza pesante e reale su abitazioni, aziende, negozi, scuole; non è che possiamo derubricare tutto come un forte acquazzone estivo e qualche chicco di grandine. Se qualcuno del governo volesse venire fino qui a vedere, noi sindaci saremo felici di accompagnare in un tour di tetti sfondati, vetri rotti e auto devastate, senza contare i danni alla vegetazione e a tutto il patrimonio pubblico».

In questi giorni partirà una lettera al ministro della protezione civile Musumeci e una al presidente del Veneto Zaia. «Ci auguriamo che, nonostante la puntuale ricognizione dei danni fatta in tempi record e inviata a Roma, l’assenza di risposte sia determinata da una incompleta comprensione di quanto accaduto», concludono gli amministratori. «Oltre alle lettere, siamo intenzionati a convocare un nuovo incontro con i parlamentari e i consiglieri regionali del territorio alla presenza di tutti i sindaci: qui dobbiamo remare concretamente tutti nella stessa direzione».

Sul tema si esprime anche il senatore Andrea Martella, segretario del Pd del Veneto: «È necessario che ci sia un nuovo confronto tra governo e amministratori, e per questo motivo ho presentato una interrogazione alla presidente del consiglio e al ministro della protezione civile in cui chiedo che vengo al più presto convocato un apposito tavolo con le amministrazioni territoriali interessate, al fine di individuare le risorse necessarie per affrontare le conseguenze degli eventi meteo di luglio, da stanziare anche attraverso uno dei provvedimenti d’urgenza attualmente all’esame del Parlamento».