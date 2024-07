Un anno fa le raffiche di maltempo in Riviera del Brenta: «Abbandonati da allora»

«Siamo molto preoccupati. I tagli draconiani imposti dal governo agli enti locali ci metteranno nelle condizioni di dover comprimere, in modo significativo, i servizi ai cittadini. Se a questo sommiamo la totale assenza delle istituzioni superiori, governo in primis, per il ristoro dei danni subiti il 19 luglio 2023, le nostre famiglie e le nostre imprese tra poco non ce la faranno più». Così scrivono il sindaco e il vicesindaco di Dolo, Gianluigi Naletto e Matteo Bellomo, nell'anniversario degli eventi atmosferici eccezionali che, proprio un anno fa, hanno prodotto milioni di euro di danni a tutta la Riviera del Brenta.

Gli amministratori locali manifestano la propria rabbia, in particolare «per le oltre 3000 domande di rimborso inoltrate dai privati per le quali non è giunta alcuna risposta». «Noi - aggiungono Naletto e Bellomo - continuano a fare la nostra parte quotidianamente per rappresentare al meglio lo Stato nel nostro territorio e per garantire a famiglie e imprese i servizi dei quali hanno bisogno. Ma se poi le risposte sono queste verrebbe la tentazione di mollare tutto. Non è possibile che si continui a chiedere agli enti locali di fare la parte dei cattivi, degli esattori e dei raccoglitori di domande di rimborso per le quali, poi, nessuno stanzia neppure un euro lasciandoci nelle difficoltà e con il cerino in mano».

«Appare un gioco assolutamente sterile - concludono - parlare di premierato e autonomia per garantire celerità di risposte e attenzione ai territori se poi, anche chi potrebbe avere un ruolo fondamentale in partite come questa - e mi riferisco all’istituzione regionale - non garantisce il proprio peso politico per ottenere, proprio per affermare il giusto principio di sussidiarietà, le risposte che il territorio attende. Facile sfilare nei giorni successivi a questo tipo di eventi sui giornali o a tavoli e assemblee e poi non fare più nulla. Autonomia o meno, questo non può essere il modo di amministrare i territori».