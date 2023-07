Ancora maltempo, danni in Riviera del Brenta

Ancora problemi per il maltempo. Una settimana fa la pioggia e le raffiche improvvise avevano colpito il Veneto orientale, mentre la tempesta di mercoledì sera, 19 luglio, si è abbattuta nell'area centro-meridionale della regione. In provincia è stato interessato in particolare il territorio della Riviera del Brenta, fino a Marghera.

In queste ore i vigili del fuoco sono impegnati in una serie di interventi per danni da acqua e grandine, dissesti statici, rimozione di lucernari e vetri pericolanti, taglio di rami e alberi caduti sulle strade, messa in sicurezza di impianti fotovoltaici e coperture dei tetti. Nel veneziano sono già stati eseguiti 80 interventi di questo tipo. Tra i comuni con il maggior numero di richieste di soccorso ci sono Dolo, Stra, Pianiga, Camponogara, Campolongo, Fiesso d’Artico, Fossò e Chioggia.

In tutto il Veneto sono state circa 500 le richieste di intervento al 115, molte delle quali poi risolte in modo autonomo. Le operazioni di soccorso sono state rinforzate con l’invio di squadre delle colonne mobili di altre regioni dei vigili del fuoco denominati Mo.Ec (moduli eventi climatici) provenienti da Firenze, Alessandria e Milano.