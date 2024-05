Maltempo, cede l'argine su un tratto di provinciale a Mira. Modificata la circolazione

Cede l'argine su un tratto di provinciale 27 a Mira: la Città metropolitana ha modificato la viabilità e garantire la sicurezza al passaggio. In accordo con vigili del fuoco, la polizia locale e il Comune un’ordinanza è diventata attiva dalle 16.30 di oggi, giovedì 16 maggio. Da Mira verso Marano c'è il divieto di transito per i mezzi con massa superiore a tre tonnellate e mezza a eccezione di frontisti, residenti, servizi di carico e scarico nelle attività produttive.

Per quanto riguarda i trasporti pubblici, vengono deviate per Borbiago o per Scaltenigo le linee omnibus 3, 56E, 59ER, mentre solo per un tratto indicato non potranno circolare i mezzi sopra le tre tonnellate e mezzo, con le seguenti eccezioni: per accedere alla stazione ferroviaria, per i frontisti, i residenti, il carico e scarico merci e il trasporto pubblico.

La Città metropolitana ha posizionato la segnaletica e messo in evidenza le deviazioni. Il Comune di Mira provvede a regolare i semafori fra la provinciale 27 (Mira-Mirano) e via Nazionale. Il Genio civile provvederà alla messa in sicurezza dell’argine smottato. Tutti gli enti sono impegnati a monitorare anche in orario notturno la situazione del tratto interessato dalla modifica della viabilità, anche in previsione di un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo.