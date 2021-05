Forte maltempo su Sottomarina durante la notte

Pioggia e vento hanno colpito la parte meridionale della provincia, facendo danni soprattutto negli stabilimenti balneari. Sopralluogo del Comune alla scuola Padovan, che è rimasta chiusa per precauzione. Danneggiato l'impianto solare del centro cottura in via San Felice

Danni da maltempo si sono verificati a Sottomarina durante la notte, quando una forte perturbazione ha colpito la zona con pioggia battente e vento. L'acquazzone, intorno alle 2, ha buttato all'aria ombrelloni, giochi, insegne e attrezzature varie sulla spiaggia. In alcuni punti è caduta anche la grandine.

L'ufficio lavori pubblici del Comune di Chioggia è stato impegnato in alcuni sopralluoghi e in particolare in un intervento al centro cottura di via San Felice dopo che il forte vento ha danneggiato l'impianto solare termico sul tetto. Per precauzione l'adiacente scuola primaria Padovan è stata tenuta chiusa e i bambini lunedì non sono andati in classe. I sopralluoghi hanno verificato che all'interno delle strutture non ci sono stati problemi e domani gli studenti potranno rientrare regolarmente, come spiegato dal vicesindaco Marco Veronese.

Diversi stabilimenti balneari hanno segnalato il danneggiamento delle proprie strutture. Tra queste i Bagni Perla, che comunque hanno annunciato di aver già risolto le criticità principali. Problemi anche allo stabilimento Sirena. «La solidarietà dell'amministrazione anche agli stabilimenti balneari coinvolti - commenta Veronese - affinché tornino subito alla normalità in un periodo già difficile, segnato dalla pandemia». In mattinata le nuvole hanno lasciato spazio al bel tempo, che dovrebbe perdurare anche nei prossimi giorni con un progressivo aumento delle temperature.