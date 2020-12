Fiumi in piena e mareggiate nel weekend

Una parte della costa veneta ha subito le conseguenze del maltempo del weekend, mentre in queste ore si continuano a monitorare i fiumi per il rischio di esondazioni, anche se il peggio sembrerebbe passato: fino alla mezzanotte di martedì 8 dicembre, comunque, resta valido lo stato di allarme (allerta rossa) per criticità idraulica per i bacini di Piave Pedemontano, Alto e Basso Brenta-Bacchiglione, Livenza-Tagliamento. Il vento ha sferzato il litorale tra sabato sera e la giornata di domenica, causando mareggiate che si sono abbattute sulle spiagge, mentre i corsi d'acqua si sono gonfiati e in alcuni punti sono tracimati. Protezione civile, forze dell'ordine, dipendenti comunali e polizie locali hanno partecipato alle operazioni di controllo del territorio.

Spiagge erose

Le mareggiate si sono "mangiate" in parte la spiaggia di Jesolo ma, come detto anche dal sindaco Valerio Zoggia, poteva anche peggio. Complessivamente le dune artificiali hanno resistito, così come gli argini del Piave. «Ma non è una bella situazione - ha commentato Zoggia - e purtroppo si ripresenta sistematicamente quasi tutti gli anni. Appena terminato questo periodo di piena avvierò i contatti con la Regione e le categorie economiche». Nelle ore successive la polizia locale ha confermato che la situazione emergenziale stava rientrando: verso sera il vento di scirocco si è calmato e la marea si è abbassata, combinazione favorevole al deflusso delle acque.

Piave in piena

I timori erano forti soprattutto per le previsioni di piena del Piave, che avevano indotto la Città metropolitana a chiudere precauzionalmente un tratto della provinciale 51, nel territorio di Musile. Il fiume è effettivamente tracimato nel tratto dell'area golenale, ma le conseguenze sono state limitate: l'acqua ha invaso solo il sottopasso sotto il ponte della Vittoria, per cui la strada resta chiusa fino a lunedì mattina. Sempre lunedì mattina, intorno alle 9, il sindaco di San Donà, Andrea Cereser, ha dato gli utimi aggiornamenti: «Anche questa è andata, il livello del Piave sta progressivamente diminuendo». Pure a Eraclea l'attenzione si è concentrata sul Piave, oltre che sui canali Revedoli e Brian: «Nonostante in alcuni punti ci sia stata una lieve tracimazione dell'alveo del fiume Piave, non è stato necessario far evacuare nessuno dalla propria abitazione», ha scritto la sindaca Nadia Zanchin domenica sera.

Venezia

A Venezia le barriere del Mose hanno fatto il loro dovere, restando sollevate ininterrottamente da venerdì sera a domenica pomeriggio, arginando la marea e evitando l'acqua alta in città: «Il Mose, con oltre 40 ore di attività consecutiva - ha riepilogato il sindaco Luigi Brugnaro - ha scongiurato due maree da 130 centimetri». Ci sarà comunque acqua alta nei prossimi giorni: le previsioni indicano diversi picchi tra i 110 e i 120 centimetri di marea, sufficienti ad allagare in parte la città ma non per fare entrare in funzione il Mose.