Raffiche e maltempo nel Veneziano: alberi crollati e disagi alla navigazione

Raffiche di vento a 50-60 chilometri all'ora nel pomeriggio, con alberi crollati, disagi al traffico e difficoltà per il traffico lagunare. Un'ottantina le richieste di soccorso arrivate alla centrale dei vigili del fuoco in poco tempo, a causa del forte maltempo che si è abbattuto su tutto il Veneto, dopo il caldo record dello scorso weekend. In tarda sera a Mestre, lungo viale San Marco, i tecnici stavano ancora operando sulle linee aeree del tram, rimasto bloccato a causa della caduta di un grosso tronco sui cavi aerei.

Il peso dell'arbusto non li ha tranciati e tempo qualche ora i tecnici di Avm hanno potuto procedere ai controlli, una volta terminato l'intervento dei vigili del fuoco. Impalcature traballanti, cornicioni pericolanti, segnaletica e cartelloni della pubblicità staccati, come quello della Basilica della Salute che ha reso necessaria la sospensione della fermata dei vaporetti Avm Actv, per sicurezza. Disagi per la navigazione, più che altro ritardi, problemi negli attracchi agli imbarcaderi e mezzi in attesa tra Sant'Elena e il Lido per dare la precedenza in condizioni di navigazione non ottimali, a tutte le imbarcazioni che si sono immesse lungo la corsia unica, quella più sicura, per avanzare in laguna.

Il porto dalle 17 in poi ha sospeso il traffico mercantile a Marghera e Malamocco e in centro storico diversi gli interventi sui pannelli in plexiglass staccati dal vento che a tratti soffiava molto forte, causando piccoli crolli dagli edifici. Tante le richieste per le emergenze anche lungo le località balneari, dove campeggi e locali all'aperto sono in via di allestimento per l'estate. Anche a Chioggia, al porto e sulle spiagge con le luci dell'alba si conteranno i danni delle mareggiate e dell'erosione delle coste sferzate dal mare in burrasca per il forte vento. Problemi sulle strade dell'entroterra dove alberi e rami abbattuti sulle strade hanno invaso le carreggiate bloccandole e in un caso, a Spinea, sfondando il tettuccio di un'auto in via Prati, senza conseguenze per le persone nell'abitacolo. In serata i vigili del fuoco hanno cercato di concludere gli interventi più urgenti, con il supporto delle polizie locali e dei volontari della protezione civile, rinviando a mercoledì le operazioni impossibili da completare al buio. Qualche disagio registrato anche all'aeroporto di Venezia per gli atterraggi e i decolli.