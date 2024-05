Zaia: «Piogge impressionanti, con l'apertura dei bacini abbiamo evitato un disastro»

Gran parte del Veneto è alle prese con le abbondanti piogge di queste ore, che stanno causando allagamenti e danni. Il maltempo sta interessando soprattutto le aree di Vicenza e Padova, e in misura minore quella di Venezia. Il Bacchiglione e molti altri fiumi hanno superato le soglie di guardia durante la notte e il governatore Luca Zaia ha annunciato di avere istituito l'unità di crisi. «Entriamo nel protocollo operativo di una alluvione vera e propria», ha spiegato la mattina di giovedì 16 maggio, specificando che «siamo arrivati a 230 millimetri d'acqua in 6 ore» e che i rovesci sono stati «impressionanti».

Secondo il presidente del Veneto, «grazie all'apertura di tutti i bacini di laminazione, per la prima volta in contemporanea, abbiamo evitato un disastro». Il sistema delle opere idrauliche che permette di far defluire l'acqua dai fiumi, quindi, «ha funzionato per l'ennesima volta», dimostrando anche che «i modelli previsionali stanno funzionando». Nonostante questo, ha specificato Zaia, «se ne sono andati un paio di ponti a Malo (Vicenza)» e si sono registrati «altri danni, tra cui delle frane a Isola Vicentina». Resta comunque preoccupazioni per le prossime ore, e l'invito ai cittadini è di «fare molta attenzione» perché «c'è sempre il rischio di sfondamenti arginali». La perturbazione ora si sta spostando verso il Veneto orientale. «Prego di essere prudenti - prosegue il governatore - e di evitare di uscire e fare lunghi percorsi su strade che si allagano a causa degli acquazzoni».

L'assessore regionale all'ambiente, Gianpaolo Bottacin, ha riepilogato così la situazione: «Ieri si sono verificate precipitazioni importanti nella bassa padovana, con allagamenti diffusi. Abbiamo avuto picchi di 70 millimetri in mezz'ora, che sono una quantità enorme: parlando coi tecnici, non abbiamo memoria di precipitazioni così copiose. Abbiamo centinaia di uomini della protezione civile sul campo, genio civile, servizi forestali. Continuiamo a presidiare il territorio e monitorare eventuali altre situazioni di emergenza. I modelli previsionali dicono che non è ancora finita e siamo in contatto con le regioni contermini per capire le condizioni meteo nei loro territori». Se «nelle prime ore di oggi c'è stata una attenuazione dei fenomeni», «le previsioni «ci consentono di dire che ci saranno fenomeni importanti nella parte orientale del Veneto, in provincia di Venezia, Treviso e nella parte orientale della provincia di Belluno».