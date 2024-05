Piogge violente in tutto il Veneto. Zaia: «È un fenomeno nuovo, ora il peggio è passato»

Il tempo sereno di venerdì 17 maggio dà tregua alle zone del Veneto colpite dalle violente precipitazioni scese fino alla sera di giovedì. «I modelli hanno funzionato, anche se siamo davanti a un fenomeno nuovo - ha detto il governatore Luca Zaia questa mattina -. Il clima sta cambiando, questi temporali così ravvicinati e intensi sono qualcosa che non abbiamo mai visto. È stata una piovosità paragonabile a quella del 2010, ma in quel caso era distribuita in 24 ore. Ieri, invece, è successo in poche ore». Le conseguenze ci sono state ma, fa presente Zaia, il «il peggio è passato».

Da segnalare una decina di argini rotti lungo i fiumi, oltre ad allagamenti in centinaia di abitazioni, frane, la chiusura di tratte ferroviarie (soprattutto nel vicentino) e la parziale chiusura di un tratto dell'autostrada Pedemontana. Si sono verificati allagamenti anche negli ospedali di Camposampiero e Cittadella, «ma già recuperati», precisa il governatore. Che torna sull'importanza delle opere idrauliche: «Se non avessimo avuto i bacini di laminazione avremmo un bilancio devastante, con Vicenza sott'acqua». «Abbiamo chiesto lo stato di emergenza - aggiunge - e intendiamo portare avanti il tema della richiesta dei danni», quindi l'invito ai cittadini è di fotografare e documentare gli allagamenti.

La criticità più preoccupante si è verificata a Camposampiero, con la rottura dell'argine del Muson dei Sassi, che ha potenziali conseguenze anche nelle zone del Miranese. «Sottolineo la tempestività dell'intervento di stanotte per tappare la falla, grazie all'arrivo pressoché immediato del genio civile di Padova», ha fatto presente l'assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin. «In questa fase - ha aggiunto - le previsioni meteo ci stanno aiutando: avremo ancora qualche precipitazione localizzata fino a martedì, ma decisamente inferiore come potenza rispetto alle ore scorse».

È legato al maltempo anche il fenomeno registrato ieri sera tra Mestre e Marghera, dove la popolazione ha avvertito odore di gas. La causa, ha spiegato Bottacin, sono state le abbondanti precipitazioni «che hanno messo in crisi il depuratore del Petrolchimico, che non era più in grado di smaltire tutta l'acqua»: di conseguenza si è verificato uno sversamento di idrocarburi, comunque trattenuti nelle vasche di contenimento. «La sostanza non è andata dispersa e non ho contezza di problemi sanitari», ha precisato l'assessore, aggiungendo che nelle prossime ore l'Arpav renderà noti i risultati dei campionamenti dell'aria.

Per il prefetto di Venezia, Darco Pellos, il sistema ha funzionato «con efficienza». «Siamo in contatto con i sindaci e le amministrazioni - ha spiegato - che hanno lavorato all'unisono, dimostrando la pregevole capacità di fare squadra con l'obiettivo del benessere della popolazione». Il problema, ha detto, è che questi fenomeni atmosferici «hanno delle caratteristiche travolgenti» e «sono in continua evoluzione», pertanto «bisogna ragionare in termini di adeguamento costante». Il modello utilizzato in questi giorni, comunque, «è super adeguato in relazione ai dati di cui siamo a conoscenza».