Picchia la compagna in casa, arrestato

Un 40enne di Camponogara è finito in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna convivente. I carabinieri della compagnia di Chioggia lo hanno fermato nella notte del 3 febbraio, quando sono intervenuti nell'abitazione della coppia dove l’uomo aveva appena picchiato la fidanzata. Un'aggressione violenta. La donna, visitata dai sanitari del pronto soccorso, è stata dimessa con trenta giorni di prognosi.

Gli accertamenti subito eseguiti dai carabinieri hanno permesso di constatare che il fatto non era stato occasionale: già in passato si erano registrati episodi di violenze, minacce e condotte vessatorie, subite dalla donna e mai denunciate. L’uomo è stato portato al carcere di Venezia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. A seguito dell'udienza di convalida, gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa.