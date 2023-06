In carcere l'uomo che ha aggredito la compagna in roulotte

Resta in carcere il trentenne che qualche giorno fa ha preso a botte la compagna nella roulotte in cui vivono. Un'escalation di violenze che ha portato il giudice a condannarlo dopo che mesi fa era stato arrestato per aver percosso i genitori. Durante l'ultima aggressione alla donna, in preda all'alcol, se l'era presa anche con la polizia intervenuta per maltrattamenti.

L'uomo, che nel tempo ha perso sia il lavoro che la casa, mentre aveva già conosciuto la compagna con cui è andato a vivere, non è più riuscito a risollevarsi. E ai problemi economici sembra si siano aggiunti quelli legati all'alcol che lo portano talvolta a non avere più contezza delle proprie azioni. L'ultima esplosione d'ira e i maltrattamenti di qualche giorno fa hanno portato alla decisione estrema nei suoi confronti. Sono sempre di più i casi di violenza domestica in cui nel nostro territorio sono chiamate a intervenire le forze dell'ordine.