Minaccia le vittime per strada e si fa consegnare i soldi: trovato dopo l'ultima rapina

L'ultima rapina venerdì alle 6 e mezza del mattino in via Ca' Marcello a Mestre. Solito modo di approcciarsi alle vittime quello del malvivente: avvicinando le persone con una scusa, ad esempio per chiedere aiuto lamentando di essere rimasto senza benzina, per poi passare all'attacco, facendosi consegnare i soldi dietro minacce con oggetti appuntiti. La polizia, grazie al lavoro di investigazione del Commissariato di Mestre, lo ha però trovato e denunciato. Venerdì scorso il rapinatore ha colpito all'alba in via Ca’ Marcello, minacciando e rapinando uno dei dipendenti degli hotel in zona che stava andando al lavoro, senza neanche preoccuparsi di essere visto data l'ora. Si è fatto consegnare quaranta euro in contanti e poi si è dileguato, fortunatamente senza far del male alla vittima.

Gli uomini della squadra investigativa del Commissariato hanno ricostruito l’episodio anche grazie alle immagini di sorveglianza presenti sul posto e hanno individuato il responsabile: un cittadino italiano residente a Chioggia che circa un anno fa aveva già colpito in piazzale Roma con la stessa modalità. Le indagini, partite subito dopo l’episodio, si sono sviluppate attraverso la combinazione tra la minuziosa analisi e comparazione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e l’ascolto di testimoni che hanno permesso di verificare le responsabilità del malvivente che sarà denunciato. L’attività svolta dal Commissariato di Mestre resta particolarmente attiva nel contrastare i reati predatori che, per la loro matrice violenta, innescano nei cittadini un forte senso di insicurezza.