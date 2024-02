Una mamma del Portogruarese si toglie la vita in casa

Dramma nel Portogruarese dove stamattina, venerdì 23 febbraio, una mamma di due minori si è tolta la vita con un'arma da fuoco mentre era da sola in casa. La pistola era legalmente detenuta, secondo quanto finora appurato. La donna, di circa cinquant'anni, da tempo era in cura per depressione. Tutto è accaduto mentre i figli erano già stati portati a scuola e il marito era uscito per recarsi al lavoro.

I carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno raggiunto l'abitazione della tragedia per iniziare indagini e rilievi, a partire dall'arma fino all'atto estremo. Al momento lo scenario che ai militari appare probabile è compatibile con il gesto suicidiario, tuttavia la certezza potrà arrivare solo con i risultati delle analisi e delle verifiche disposte, che coinvolgono tutta la famiglia.

“Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.