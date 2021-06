Le consegne di vaccini arrancano, Zaia: «Stiamo finendo le scorte di Pfizer»

Le forniture di vaccini stanno tornando a essere un problema, a maggior ragione con AstraZeneca e Johnson&Johnson fuori dai giochi, poiché destinati solo a una popolazione con più di 60 anni, oramai ampiamente vaccinata. «Stiamo finendo Pfizer. - ha sottolineato oggi il presidente Luca Zaia nel corso del punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera - Sabato sera ne ho parlato anche con il commissario Figliuolo, le forniture saranno limitate e i tempi si allungano».

Come spiegato dal governatore, le forniture dei vari sieri a mRna sono ampiamente sotto il target preventivato per il semestre: si conta un -25% di dosi consegnate di Pfizer e addirittura -65% di Moderna. Il problema c'è, con molti richiami in ballo e la necessità di vaccinare la popolazione con meno di 40 anni, in particolare a partire dalla fine di luglio.

Intanto si aggiornano i numeri della campagna. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate oltre 40mila dosi. Le percentuali per fascia d'età, tra già immunizzati almeno con la prima dose o prenotati, sono le seguenti: