Mancanza di parcheggi per le forze dell’ordine. Il Sap chiede soluzioni

«La città di Venezia ha, come tutte le grandi città d’Italia, delle sedi istituzionali nel proprio centro storico, sia di tipo politico-amministrativo sia che siano uffici per la gestione dell’ordine e sicurezza pubblica. E i suddetti: Questura, Commissariati, Comandi, possono solamente essere raggiunti a piedi o con i mezzi pubblici.

Ora, per la tipologia di servizi che svolgono, orari particolari nelle 24h, attività di polizia giudiziaria, quasi tutti i colleghi sono obbligati a raggiungere il proprio posto di lavoro solo con i mezzi propri, poiché l’uso dei mezzi pubblici rimane difficoltoso o pressoché impossibile in quanto domiciliati nei comuni limitrofi. In questi anni, anche grazie a convenzioni messe in atto dalle varie amministrazioni in modo autonomo e diretto, avevano trovato delle soluzioni nelle vicinanze degli uffici in modo che questi colleghi riuscissero a parcheggiare il proprio mezzo privato senza problematiche alcune. A breve, queste convenzioni/soluzioni sono in scadenza per motivi relativi alla gestione interna dell’ente concedente. E quindi, sia i Poliziotti della Questura sia i colleghi delle altre Forze dell’Ordine sono per così dire, a … piedi! Con ricaduta negativa nella gestione dei servizi.

A questo punto, il SAP, sostiene lo sforzo che sta facendo il Sig. Prefetto nel trovare una soluzione che potrebbe essere quello di mantenere lo status quo oppure di convincere gli enti concedenti a prorogare le attuali condizioni favorevoli ai dipendenti delle Forze dell’Ordine in servizio presso il centro storico di Venezia. Ulteriore immobilismo aumenterebbe il malumore dei colleghi».

Il segretario provinciale SAP Giorgio Pavan