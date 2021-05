Furti, prostituzione e immigrazione clandestina: arrestato un 44enne

La polizia ha arrestato e portato in carcere un cittadino romeno di 44 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo e condannato a scontare una pena di 2 anni, 3 mesi e 18 giorni per furti commessi a Mestre, Modena e Tarvisio tra il 2006 e il 2015.

L'uomo, parte di un sodalizio criminale che operava tra Italia, Romania e Albania, annovera nel suo palmares una lunga serie di denunce per reati di natura predatoria. La prima condanna riguarda il furto di un'automobile e di un motore marino risalente al 9 marzo del 2007. L'uomo e i suoi due complici erano stati sorpresi dagli agenti delle volanti di Venezia proprio a bordo del mezzo, all'interno del quale avevano caricato anche il motore rubato poco prima.

Nel 2007, invece, è stato coinvolto in un’indagine della questura di Modena, quale componente di un'organizzazione che gestiva la prostituzione di diverse donne provenienti dall'est Europa, agevolandone l'ingresso clandestino sul territorio nazionale dal settembre 2004 al 2007. A conclusione delle indagini, il 44enne era stato raggiunto da misura cautelare alla pari di un "socio" albanese, mentre altre 12 persone erano state denunciate a vario titolo.

Nel gennaio 2015, era stato denunciato dalla polizia di frontiera di Tarvisio (Udine) poiché destinatario di un provvedimento di allontanamento del questore di Trento, in quanto ritenuto soggetto pericoloso. Nella stessa circostanza, era stato arrestato poiché ricercato per l’espiazione di un provvedimento di cattura della procura di Trento. All'ennesima condanna, l'uomo ha fatto perdere le proprie tracce trovando rifugio in Austria, dove è stato localizzato dalla polizia di Graz, che in virtù del mandato di cattura europea lo ha stato arrestato e estradato in Italia. Dopo le procedure del caso, è stato portato in carcere a Trieste.