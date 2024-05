Ancora abusivi a San Marco: «Vendono grano per piccioni con metodi intimidatori»

In questi giorni un commerciante di piazza San Marco, a Venezia, segnala la «presenza continua ed assillante» dei venditori abusivi di granaglia per piccioni, come si vede nel video. La pratica della vendita di mangime ai turisti, per poi fare la classica foto ricordo circondati dai volatili, esiste ancora, nonostante il Comune vieti la somministrazione diretta di cibo ai colombi. Oltre a questo, il commerciante denuncia l'atteggiamento degli abusivi che «con metodi poco simpatici, per non dire aggressivi e intimidatori, circondano gli ignari turisti portando via loro i soldi (una cifra tra i 20 e i 30 euro) dopo aver scattato loro la foto. Assisto a tutto questo ogni giorno - conclude - e non credo sia un bel vedere proprio in piazza San Marco».