In centinaia hanno manifestato questa mattina, a Venezia, per opporsi ai cambiamenti climatici. Tra i temi affrontati nel corso della manifestazione anche la salvaguardia ambientale, il caro vita e le morti degli studenti durante l'alternanza scuola-lavoro

«La nostra lotta è per la vita»: Fridays For Future in piazza contro la crisi climatica | VIDEO