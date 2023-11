Mobilitazione a Mestre per Giulia Cecchettin e contro la violenza di genere

«Per Giulia, per tutte le altre»: è la chiamata alla mobilitazione del Laboratorio climatico Pandora e del Coordinamento studenti medi, che per domani, 21 novembre, hanno organizzato una manifestazione a Mestre sul tema della violenza di genere. Il ritrovo è in centro, in piazzetta Coin, alle 18.30.

La vicenda dell'omicidio di Giulia Cecchettin, per cui è indagato l'ex fidanzato Filippo Turetta, ha scosso tutto il paese e riporta con forza l'attenzione su un problema che è endemico. «Sentiamo la necessità di scendere in piazza - spiegano le attiviste e gli attivisti -. Non basta essere “bravi ragazzi”, non bastano i minuti di silenzio. Una donna ogni tre giorni viene ammazzata. Siamo arrabbiate e non vogliamo più dover tenere il conto di chi c’è e di chi manca. Non vogliamo più avere paura di non tornare, perché troppe volte non siamo tornate».

Le modalità della manifestazione sono in via di definizione, nel frattempo vari gruppi e associazioni hanno confermato la propria adesione. Gli organizzatori questa mattina hanno fatto volantinaggio a piazzale Roma, promuovendo l'iniziativa di martedì e raccogliendo la solidarietà dei passanti. Ed esortano tutti a partecipare: «Diamo un segnale chiaro: che Mestre, con la sua cittadinanza, vuole prendere posizione in modo netto sulla violenza di genere. Servono prese di responsabilità e azioni concrete, a partire dalla scuola, dall'educazione, dai servizi di supporto che mancano».

Altre manifestazioni si attendono nei prossimi giorni. Il movimento "Non una di meno" scende in piazza venerdì 24 novembre, alle ore 17, in campo Santa Margherita a Venezia. L'appuntamento successivo sarà sabato 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con un corteo studentesco: seguiranno maggiori dettagli.