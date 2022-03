No alla guerra, la grande manifestazione a Venezia

Venezia contro la guerra. La grande manifestazione si è mossa dai Giardini, diretta a piazza San Marco, a partire dalle 19 di mercoledì 2 marzo. Migliaia di persone si sono radunate per chiedere la pace, contro il conflitto in Ucraina. Un ampio striscione con la scritta "No war" ha aperto il corteo, composto in larga parte da giovani con in mano bandiere, cartelli e fiaccole. Un'adesione compatta, massiccia, sulla scia delle grandi mobilitazioni che si stanno svolgendo in tutto il mondo. Partecipano studenti, associazioni, sindacati, rappresentanti politici, cittadini.

I manifestanti hanno marciato lungo riva degli Schiavoni fino alla piazza, simbolo della città di Venezia e uno dei luoghi più conosciuti al mondo. Le voci emozionate degli studenti hanno lanciato appelli accorati, rivolti "agli oppressi e alle vittime" della guerra. Un lungo, lunghissimo serpentone pacifista: "Fermate le violenze, fermate le armi". Un colpo d'occhio impressionante, in una piazza che molto raramente accoglie eventi di questo tipo. C'è anche il patriarca Francesco Moraglia: "Sono onorato di essere qui - ha detto -. Assistere a tutto questo è un motivo di speranza. Vedo tutti questi giovani, portatori di idealità, uniti nella volontà di costruire il grande ponte della pace. Questa è la piazza simbolo dell'incontro, del dialogo, della libertà, della convivenza. La guerra è un'assurdità. È la lezione che l'umanità non riesce mai ad apprendere abbastanza".