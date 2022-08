«A Mestre servono più spazi, servizi e welfare»: la manifestazione in via Piave | VIDEO

La mobilitazione è stata indetta dal Laboratorio Climatico Pandora e si è tenuta questo pomeriggio di fronte alla fontana di piazzetta Olivotti. «Vogliamo prendere parola in merito alle scelte dell'amministrazione che continua a proporre come soluzione la rimozione di parti architettoniche della città piuttosto che investire in servizi, spazi e welfare» dichiarano gli attivisti