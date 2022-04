Manifestazione dei lavoratori Superjet in centro a Mestre

«Bonifici bloccati, stipendio di aprile zero euro»: si svolge davanti alla sede della banca Intesa Sanpaolo di Mestre, in piazzetta Matter, la protesta dei dipendenti della Superjet di Tessera. Circa un centinaio quelli che si sono radunati la mattina di venerdì 29 aprile, con cartelli e bandiere. L'azienda, che allestisce gli interni dei velivoli russi da commercializzare in Europa, è paralizzata dalle sanzioni della guerra. Non può esportare né ricevere materiale. Ma il problema più immediato è il congelamento degli stipendi: come spiegato da Claudio Gonzato, coordinatore nazionale aerospazio per la Fiom-Cgil, «le banche Intesa e Credito Cooperativo della Marca hanno bloccato i conti dell’azienda in Italia a scopo cautelativo», con la conseguenza che i salari di aprile non sono stati erogati.

Le atrocità della guerra, dunque, si ripercuotono anche sui lavoratori veneziani. Gonzato ha definito «inspiegabile la scelta da parte delle banche, senza nessun confronto preventivo con le parti sociali». E i manifestanti, venerdì, ribadiscono: «Gli stipendi bloccati non danneggiano gli oligarchi russi, ma i lavoratori e l’azienda». La Superjet è controllata al 90% dalla compagnia russa Sukhoi e al 10% dall’italiana Leonardo. È attiva nel settore della produzione, allestimento e servizi di manutenzione di velivoli ad uso civile. I 144 dipendenti italiani hanno già accettato una cassa integrazione al 70% a partire dal 19 aprile.