siamoaterra: il mondo di locali e ristorazione scende in campo a Venezia

Dopo gli ultimi provvedimenti del Governo, il mondo dei locali e della ristorazione è stato messo in ginocchio. Per questo oggi, mercoledì 28 ottobre, dalle 11.30 alle 12.30 si terrà in campo Santo Stefano a Venezia una manifestazione di protesta, organizzata da Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) e Confcommercio, con l'appoggio nella città lagunare di AEepe (Associazione esercenti pubblici esercizi) e Anbc (Associazione nazionale banqueting & catering.

«Il nostro obiettivo - ha spiegato Luigino Cassan, associato Anbc-Fipe - è ricordare i valori economici e sociali della categoria, che occupa oltre 1 milione e 200mila addetti, e chiedere alla politica di intervenire in maniera decisa e concreta per salvaguardare un tessuto di 340mila imprese che prima del Covid-19, nel nostro paese, generava un fatturato di oltre 90 miliardi di euro ogni anno».

