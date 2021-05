Il comitato Venezia lavora torna in piazza

Sedici mesi dopo l'ultima giornata di attività lavorativa, addetti e operatori della crocieristica, dei servizi, del commercio, dei trasporti e dell'indotto tornano in piazza. Lunedì è prevista la manifestazione a Venezia, sostenuta tra gli altri da turismosviluppo.com, che sostiene il turismo di qualità. «Abbiamo provato a farci sentire con appelli, lettere e incontri con le istituzioni e con le altre associazioni cittadine, e torniamo a farci sentire perché la situazione è diventata insostenibile e si deve agire per far ritornare al lavoro gli operatori veneziani e dare una speranza alle loro famiglie. Abbiamo rispettato i lockdown, i coprifuoco, accettato di aver perso il lavoro a causa di un nemico più grande di noi e difficile da combattere, il Covid, e non abbiamo mai chiesto di anteporre i nostri diritti di lavoratori alle tematiche sanitarie e di sicurezza - scrivono - Anzi ci siamo stretti come comunità e dato prova di grande capacità di resilienza. Ma ora che qualche spiraglio si sta aprendo, e la crocieristica si è attrezzata per ripartire, Venezia non può perdere questa occasione».

Alcune navi sono in arrivo nei prossimi giorni a Venezia, ma il comitato e gli addetti chiedono al governo di assicurare la ripresa della crocieristica a Venezia, per garantire un reddito a tutti i lavoratori che oggi stanno esaurendo gli ammortizzatori sociali o non ne hanno alcuno, garantendo ai passaggi della navi di raggiungere la Marittima, ad oggi l’unico ormeggio che può ricevere le navi in sicurezza. «Siamo pronti e aperti ad operare con ormeggi nelle banchine transitorie, ma ora l’unico modo per noi per ripartire e rimettere al lavoro donne e uomini, madri e padri di famiglia veneziani, è l’utilizzo della Marittima. Il mercato italiano ed europeo, gli unici che saranno attivi nei prossimi due anni, è fatto di navi di media misura, superiori alle 40.000 tonnellate. Per tornare al lavoro quanto prima dobbiamo operare con quelle navi e le prime sono state programmate già da questa estate», scrivono.

«Ma serve una soluzione definitiva per preservare la funzione di homeport a Venezia», commentano - La fantasiosa trovata della “gara di idee” serve solo a perdere tempo e a far lavorare i soliti professoroni, amici degli amici. Che ci dicano chiaramente - concludono - qual è il perimetro legislativo dentro il quale deve avvenire il confronto dei progetti e si definiscano il percorso transitorio e la soluzione definitiva».