«No Green Pass»: manifestazione in centro a Mestre

Circa 200 persone sabato pomeriggio si sono date appuntamento a Mestre per protestare contro le nuove misure introdotte dal Governo

Sabato pomeriggio circa duecento persone si sono riunite in centro a Mestre per manifestare contro le decisioni del Governo relative all'adozione del Green Pass. Al grido di «Libertà!» e «No Green Pass», i cittadini hanno sfilato in alcune vie del centro.

Già il giorno precedente si era svolta un'altra manifestazione in campo San Geremia, sempre di protesta contro le nuove misure che entreranno in vigore a partire dal 6 agosto e che prevedono l'accesso a determinati servizi solo a chi è munito di certificazione verde.