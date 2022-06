«Giustizia per Cloe, Donazzan si dimetta»: la manifestazione in campo San Geremia | VIDEO

In più di duecento sono scesi in piazza, questo pomeriggio, per manifestare in ricordo di Cloe Bianco e richiedere le dimissioni dell'assessora regionale all'Istruzione Elena Donazzan. Nel corso della mobilitazione è intervenuto anche il deputato Alessandro Zan (PD)