Manifestazione silenziosa a Ca' Farsetti per chiedere le dimissioni della giunta

«Ma no sighemo dimissioni?» si chiede qualcuno. No, silenzio, solo un poco di parlottìo, per scelta. Questa mattina alle 11 qualche decina di cittadini, poco più di un centinaio in totale, si è incontrata davanti a Ca' Farsetti per una protesta silenziosa. Un'idea nata nel pomeriggio di mercoledì, durante il consiglio comunale caratterizzato dalle dure contestazioni dei presenti, con urla e cori contro la giunta. Cambiano i modi, ma il fine è sempre lo stesso: chiedere le dimissioni della giunta Brugnaro, travolta da un'inchiesta della procura di Venezia con l'arresto dell'assessore Boraso e un avviso di garanzia al sindaco.

«Senza striscioni né sigle né cappelli politici, tutti i cittadini staranno muti per manifestare a proposito delle recenti vicende che vedono coinvolta la Giunta. Passaparola» recitava lo stringato messaggio fatto circolare dagli organizzatori, o meglio le organizzatrici, della protesta. Presenti anche i consiglieri comunali d'opposizione Marco Gasparinetti e Sara Visman, ma nessun intervento pubblico.

Ca' Farsetti era chiusa e tutto si è svolto senza disagi o tensioni, anche perché il sindaco non era presente nel palazzo. Dopo le contestazioni di ieri sera all'inaugurazione del ponte votivo, si prospetta una giornata del Redentore popolata di proteste diffuse.