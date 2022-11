Migliaia in corteo a Venezia per «salvare il sociale»

Si sono mossi in corteo dal piazzale della stazione ferroviaria di Venezia, bandiere e striscioni alla mano, diretti in campo San Geremia. Erano almeno un migliaio, martedì mattina, i partecipanti alla manifestazione "Salviamo il sociale" organizzata da Cgil, Cisl e Uil. Un'iniziativa nata dall'esigenza di avere delle risposte sul fronte dell'emergenza economica in corso, che, spiegano i segretari regionali delle sigle, «sta mettendo sotto pressione l'intero sistema di welfare territoriale», composto da case di riposo, asili nido, scuole materne e di formazione professionale, centri residenziali e diurni, e l'edilizia residenziale pubblica.

«Tutte queste strutture - spiegano i rappresentanti dei lavoratori - subiscono lo stratosferico aumento dei costi dell'energia e di altre spese fisse, problemi a cui si aggiungono quelli della carenza di personale e dell’esiguità delle risorse che non consente di valorizzare i lavoratori e le lavoratrici in maniera dignitosa». Senza sostegni adeguati, per i sindacati, si rischiano l'aumento delle rette, la riduzione dei servizi e della qualità delle prestazioni.

Le richieste alla Regione del Veneto vanno dalle risorse aggiuntive per coprire e neutralizzare l'aumento delle rette per i servizi sociali e sociosanitari agli incentivi all'assunzione, stabilizzazione e valorizzazione del personale. Ma sono richiesti anche sostegno alle famiglie che si fanno carico della cura dei familiari disabili e/o non autosufficienti, e aiuti straordinari ai nuclei familiari in difficoltà, incrementando il fondo per gli affitti e sostenendo le spese di riscaldamento ed elettricità. «Alla Regione del Veneto - concludono - chiediamo pertanto di mettere in campo, già con la legge di bilancio 2023 attualmente in discussione, un intervento urgente a salvaguardia della tenuta del sistema sociale».