La manifestazione in solidarietà al popolo iraniano: «Condanniamo le brutali repressioni in atto» | VIDEO

Il Consiglio comunale di Venezia ha testimoniato questa mattina il proprio sostegno al popolo iraniano e in particolare alle donne e ai giovani in lotta per rivendicare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. I consiglieri comunali hanno infatti deciso di partecipare uniti al flash mob promosso, prima in Campo Manin e poi di fronte a Ca’ Farsetti, dall’associazione Donna Vita Libertà e dall’associazione democratica degli iraniani.

Sulle note della canzone simbolo della rivolta, tradotta in iraniano, che riprende le parole “Lottiamo per una vita normale”, cinque giovani, con il volto coperto da una maschera raffigurante il volto degli altrettanti ragazzi uccisi negli ultimi giorni dal regime dittatoriale, hanno sfilato in cerchio tenendo in mano un patibolo di legno con cappio.

«È talmente crudele il dramma che sta vivendo il nostro Paese – ha dichiarato Jalal Saraji, in rappresentanza del comitato promotore del flash mob – che il pianto si trasforma in rabbia e la rabbia in rivolta con l’aiuto del mondo intero. Dal giorno in cui è stata uccisa la giovane Mahsa Amini, il regime iraniano ha arrestato circa 20mila persone, assassinato 500 manifestanti, di cui 70 minorenni, e mandato sul patibolo giovani di età compresa tra i 20 e i 23 anni. Echeggiano ancora le parole di Mohammad Mehdi Karim, 20enne impiccato per mano del regime teocratico, il quale chiedeva al padre: ‘Papà, hanno proclamato la sentenza. La mia è la pena di morte. Alla mamma non dire niente’. Sono parole di un ragazzo la cui ‘unica colpa’ è stata quella di scendere in piazza per rivendicare, a mani nude, il rispetto dei più basilari diritti umani che devono essere patrimonio di tutti. Di fronte a queste barbarie la coscienza di ogni essere libero non può rimanere indifferente e non possiamo rimanere in silenzio».

È stato quindi rivolto un appello ai governanti di tutto il mondo affinché venga portata avanti un’opposizione forte al regime dittatoriale per far cessare le violazioni e riaffermare libertà e democrazia. «Da solo questo popolo non riuscirà a vincere – ha aggiunto Saraji –, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutto il mondo democratico: questa è la nostra rivoluzione femminile e culturale».

«Il Consiglio comunale di Venezia – ha spiegato la presidente Ermelinda Damiano – ha voluto esprimere la propria solidarietà e appoggio alla lotta per la libertà e democrazia del popolo iraniano contro la violenza del regime teocratico che, in 43 anni dalla sua salita al potere, ha negato e nega tuttora le libertà fondamentali e il rispetto dei diritti civili alla popolazione, in particolar modo alle donne. Il nostro appoggio è solo una goccia, ma non possiamo rimanere indifferenti, non possiamo voltarci dall’altra parte. Da Venezia parte una ferma condanna a quanto sta succedendo».

«Dopo l’uccisione Masha Amini per non aver indossato correttamente il velo, le donne dell’Iran sono scese in piazza rischiano la propria vita contro la violenza del regime che limita la libertà e i diritti delle donne – ha dichiarato Monica Sambo, segretaria comunale PD e consigliera comunale –. Queste stanno creando un movimento femminista che ha una portata e una forza straordinaria perché stanno rischiando la propria vita per chiedere diritti e libertà. Grazie alla straordinaria forza di queste donne si sono uniti studenti, professori e cittadini che stanno subendo violenza, arresti,

e che sono stati condannati a morte del regime. Dobbiamo dare il nostro contributo insieme a tutte le istituzioni italiane e internazionali perché questo regime venga fermato e che sia data veramente piena libertà alle donne e a quel popolo».