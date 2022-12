Attivisti manifestano in solidarietà con il Rojava e contro la Turkish Airlines | VIDEO

Iniziativa in solidarietà con il Rojava contro la Turkish Airlines all'aeroporto internazionale Marco Polo di Venezia: questa mattina decine di attivisti dei centri sociali del Nordest e di Ya Basta Êdî Bese hanno raggiunto il banco del check-in della Turkish Airlines all'aeroporto veneziano per protestare contro lo Stato turco e in solidarietà con la popolazione del Rojava. Un grande striscione che recitava "Fermate l'attacco turco! Difendi il Kurdistan! Biji Rojava" è stato infatti aperto di fronte ai check-in della compagnia turca che, durante la mattinata, stavano imbarcando i bagagli dei passeggeri diretti a Istanbul.

Nel corso dell’iniziativa di blocco sono stati distribuiti volantini che spiegavano le ragioni della protesta in tutto l'aeroporto, che hanno suscitato diverse reazioni di approvazione. La manifestazione fa parte delle mobilitazioni volte a sollevare l'attenzione sui crimini di Erdogan nel nord-est della Siria e sull'attacco all'esperienza del Rojava. Queste iniziative sono rivolte contro le istituzioni turche e, in particolar modo, contro gli attori che rappresentano gli interessi dello Stato turco in Europa nonché contro le aziende che hanno scambi economici con la Turchia.

L'azione si inserisce nella settimana di mobilitazioni e boicottaggi in solidarietà con il popolo curdo lanciata dalla campagna Defend Kurdistan Italia.