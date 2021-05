Anche a Venezia presidio per la solidarietà al popolo palestinese

Manifestazioni in tutta Italia, sabato pomeriggio, per quanto sta avvenendo in questi giorni. Decine di persone in Campo San Geremia

Decine di persone hanno partecipato sabato pomeriggio a Venezia a uno dei tanti presidi che si sono svolti in tutta Italia in questi giorni in difesa dei diritti dei palestinesi «contro i crimini che l'entità sionista sta compiendo in tutta la Palestina - hanno spiegato gli organizzatori -. I bombardamenti a Gaza, gli arresti e le vesecuzioni dei manifestanti in Cisgiordania e i linciaggi avvenuti nei territori del '48 non possono lasciarci indifferenti».

A Venezia, il presidio si è svolto in Campo San Geremia. «Dobbiamo scendere in tutte le piazze per esprimere la nostra opposizione al sionismo e ai crimini che in queste ore sta commettendo», avevano annunciato gli organizzatori. Manifestazioni simili si sono tenute anche in altre città del Veneto, tra cui Verona e Padova.