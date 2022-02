Una doppia manifestazione studentesca a Mestre e Venezia

Circa 200 studenti a Venezia e altrettanti a Mestre si sono riuniti stamattina per due manifestazioni di protesta su temi legati alla scuola. Da campo San Geremia, meta finale del corteo partito dalla stazione Santa Lucia, rappresentanti del coordinamento studenti medi fanno sapere che «dopo due anni di pandemia, in cui siamo stati abbandonati e sballottati tra Dad e condizioni disastrose sul piano didattico, sanitario e psicologico, abbiamo deciso di tornare a parlare di noi».

Al centro delle proteste resta la vicenda di Lorenzo Parelli, morto a 18 anni durante uno stage formativo in provincia di Udine. Una dimostrazione, per i manifestanti, di «cosa voglia dire crescere in questo modello di scuola, trasformato in un luogo dove non ci insegnano a crescere ma ci insegnano a morire». «Non è normale - proseguono i ragazzi - che un diciottenne muoia di scuola, non è normale che i casi di depressione e suicidio continuino ad aumentare tra i giovani, non è normale che un governo scelga di sacrificarci durante la pandemia perché non siamo un settore produttivo».

Altra materia di scontro è il test di maturità, che quest'anno prevede la reintroduzione delle prove scritte. Le scelte del ministero, sostengono gli studenti, non prendono in considerazione «come stiamo, come abbiamo vissuto le conseguenze delle loro scelte fatte sulla nostra pelle in questi due anni». Analoga la posizione dei rappresentanti del sindacato "Rete degli studenti medi Venezia-Mestre", che si sono radunati in piazzale Cialdini: «È inammissibile - dicono - pretendere competenze che gli studenti hanno perso a causa del cambiamento nella modalità di insegnamento nel periodo di pandemia. I maturandi non sono pronti agli esami scritti, si parla di normalità senza preoccuparsi del fatto che quella normalità non esiste più». Meglio, sostengono, una maturità che dia importanza e spazio ai percorsi personali con una tesina e niente scritti.