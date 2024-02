Manomesso l'interruttore del cancello: razziati arnesi e bici

Un furgone scuro con quattro persone all'interno che si avvicina e parcheggia in retromarcia proprio davanti alla rampa che porta ai garage condominiali. Poi il danneggiamento dell'interruttore del cancello che fa diventare libero l'accesso ai posti auto sotterranei e all'indomani biciclette razziate e furto di arnesi degli operai che stanno lavorando ai cantieri del bonus facciate.

È quanto hanno denunciato alcuni residenti dei palazzi di via Bissolati e via Milano, laterali di Corso del Popolo, nella notte fra martedì e mercoledì. Ora faranno denuncia alle forze dell'ordine. A testimoniare ci sarebbe un residente in particolare che, verso le 2.30, svegliato dal suo cane irrequieto per i rumori in strada, guardando dal balcone avrebbe visto tutta la scena. I quattro stranieri sul mezzo di colore blu, due rimasti a terra e due scesi, hanno aperto il portellone del mezzo dove qualcosa è stato caricato all'interno e poi via, tutti sono ripartiti. Una vicenda da chiarire e che preoccupa i condomini per l'incursione notturna nei posti dove molte cose sono custodite dai residenti.

Che ora si chiedono a chi appartenesse quel mezzo usato per portare via bici e attrezzi, anche perché gli arnesi degli operai se finiscono nelle mani sbagliate possono essere usati come materiale da scasso. Un episodio segnalato anche all'amministrazione dei condomini che ora potrebbe prendere provvedimenti anche alla luce delle numerose segnalazioni di spaccio, degrado e bivacchi che provengono dalla zona. Un'area vicina alle tante attività di stranieri, sul lato opposto della strada, tra le quali c'è anche il bar del titolare aggredito e accoltellato alla testa lunedì sera.