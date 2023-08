Veritas avvia il piano di scavo dei rii per garantire la navigabilità

La società Veritas ha avviato un lungo piano di scavi di manutenzione nei canali veneziani che riguarderà i sestieri di San Polo, San Marco, Dorsoduro e Castello. L’intervento, finanziato con 7,8 milioni di euro messi a disposizione da un apposito fondo del ministero dell’ambiente, si concluderà alla fine del prossimo anno. Gli scavi avverranno "in umido", ovvero in presenza di acqua e senza posare palancolati.

A San Marco saranno scavati e manutenuti i rii delle Ostreghe con le darsene dell’Accademia, Santa Maria Formosa, Ca’ Michiel, Orso, Santissimo, San Zaninovo, Remedio; a Castello i rii di Sant’Anna e la darsena Quintavalle; a Dorsoduro delle Toresele e a San Polo Amalteo, delle Becarie, San Boldo, San Cassiano, Santa Maria Mater Domini, delle Erbe, dei Frari e di San Tomà.

Si tratta di canali particolarmente importanti perché sono percorsi dai mezzi dei vigili del fuoco e del Suem, quindi devono essere sempre transitabili. Nei rii indicati una benna montata su un barcone asporterà il fango fino a raggiungere la quota negativa di 180 centimetri sullo zero mareografico di Punta della Salute. Per non danneggiare i muri di sponda, lo scavo è limitato alla parte centrale del canale.

In totale è prevista la rimozione di circa 20mila metri cubi di fango, che saranno conferiti nell’isola delle Tresse e alla colmata Molo Sali. Durante gli scavi saranno mantenuti e protetti i sottoservizi eventualmente presenti sul fondo e sarà assicurata la manutenzione degli elementi pubblici che costituiscono il marginamento delle rive, ad esempio parapetti lignei, metallici o in muratura, colonnine marmoree e balaustre.

È prevista anche la pulizia dei gatoli, la parte terminale dell’antico sistema di smaltimento dei reflui, ancora oggi utilizzato in alcuni immobili della città, che grazie alla marea consentiva e consente tuttora di disperdere in laguna le acque sporche. Questo permetterà un miglioramento del delicato ecosistema lagunare ed eviterà rigurgiti dalle fosse settiche in caso di alte maree.