Duomo di Mestre, una mappa multisensoriale per tutti i visitatori

L’assessore comunale ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, è intervenuta venerdì al Duomo di Mestre alla cerimonia di consegna della mappa multisensoriale creata e donata dal Rotary Club Venezia Mestre, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Venezia, Lettura Agevolata & Tactile Vision. Al momento della consegna ufficiale del pannello sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del Rotary Club Venezia Mestre, Christiano Costantini, il parroco di San Lorenzo, don Gianni Bernardi, i soci del club che hanno condotto e sostenuto il progetto, i professionisti e i rappresentanti delle organizzazioni che hanno reso possibile l’iniziativa.

«Porto i saluti e i ringraziamenti dell'amministrazione comunale – ha detto Zaccariotto – per il lavoro fatto nel realizzare un pannello multisensoriale, legato all’inclusività. In questi anni c'è stata una contaminazione in termini di sensibilità, formazione ed educazione all'accessibilità. Sono stati fatti passi da gigante in termini di progettazione inclusiva, basti pensare ai giochi per i bambini presenti nei parchi pubblici, all'accessibilità agli edifici pubblici e culturali, alle stesse rampe per il superamento delle barriere architettoniche, un tempo esclusivamente legate a eventi sportivi. Una sinergia, pubblici e privati, che ci permette di arrivare a un concetto di libertà senza limiti di movimento e barriere, e che ha favorito in questi anni la collocazione di più mappe tattili in vari punti della città, sia a Venezia centro storico che della terraferma».

Nato da un’idea di Lettura Agevolata onlus di Venezia, il progetto è stato realizzato dalla stessa associazione assieme alla Tactile Vision Onlus di Torino, mediante sistemi di comunicazione plurisensoriale e multimediale che prevedono l’uso delle nuove tecnologie. Il progetto è stato sperimentato per la prima volta in alcune chiese milanesi in occasione di Expo 2015 e, successivamente, è stato esteso a molti istituti di culto di altre regioni. A Venezia, in particolare, sono stati installati pannelli multimediali in varie chiese, sempre per iniziativa del Rotary Club Venezia.

Tra le diverse azioni del Rotary – è stato spiegato – alcune iniziative convergono per migliorare la qualità della vita nel territorio in cui viviamo, estendere un messaggio di inclusività sia per i cittadini che per i fruitori di passaggio. La mappa, che è stata posizionata all’ingresso principale, è multisensoriale, multimediale e accessibile a tutti e accompagna alla scoperta della chiesa, del suo patrimonio artistico e religioso.

Nel pannello è rappresentata la pianta, con informazioni storiche essenziali sull’edificio e il disegno della facciata. La mappa riporta le caratteristiche distributive ed architettoniche con disegni in rilievo della pianta della chiesa e testi in Braille. Attraverso qr code e Nfc (Near Field Communication) viene inoltre fornita una guida audio e video, con testi contenenti informazioni storiche e artistiche in italiano, in inglese e Lis. Un semplice smartphone o tablet, pertanto, consentirà una visita interessante per tutti.