Parte in Veneto l'indagine per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno

Regione del Veneto e Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità hanno attivato una ricognizione per mappare le competenze della catena del valore dell’idrogeno e la potenziale domanda in Veneto. La mappatura è l’attività inaugurale del tavolo di lavoro sull’idrogeno che si pone il più ampio obiettivo di creare a Marghera un polo dell’idrogeno e delle energie alternative, in grado di generare ricadute positive sull’intero territorio regionale, anche grazie al potenziale sviluppo di ulteriori poli nei distretti veneti energivori.

«Quella energetica e delle fonti rinnovabili è la vera sfida di oggi. Come Regione del Veneto siamo convinti che l’idrogeno sia il futuro ed è per questo che puntiamo a proporci come laboratorio di produzione e di nuovi usi di questo straordinario elemento nell’ottica dell’attenzione all’ambiente», ha detto il governatore, Luca Zaia. L’indagine è rivolta alle imprese venete, che dovranno condividere competenze, progetti e fabbisogni attraverso la compilazione di un questionario online accessibile dal portale web della Fondazione.

«Il nostro obiettivo è puntare sempre più all’indipendenza da altri Paesi in campo energetico - ha spiegato l'assessore regionale allo Sviluppo economico ed energia, Roberto Marcato -. Per questo abbiamo fortemente voluto guidare il "Cantiere Idrogeno" all'interno della fondazione, che ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo di creare un polo di produzione dell’idrogeno, facendo leva sulle nostre eccellenze in campo di ricerca e innovazione tanto quanto in quello produttivo».

L’indagine è una delle prime iniziative mosse dalla Fondazione, che ha come finalità la creazione di un modello integrato, ambientale, economico, sociale, di sviluppo sostenibile per la città di Venezia ed il suo territorio metropolitano che sia in grado di generare ricadute positive sull’intero territorio veneto. «Oggigiorno, sostenibilità energetica e transizione green sono argomenti fondamentali delle agende politiche, a tutti i livelli - ha commentato il presidente della Fondazione, Renato Brunetta -, e per questo la fondazione fin dall’inizio ha deciso di dedicare ben due tavoli di lavoro ai temi energetici per Venezia e per il suo territorio metropolitano, di cui uno specificamente dedicato all’idrogeno. Il nostro intento è accelerare lo sviluppo di progetti pilota e innovativi in ambito energetico».