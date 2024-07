Caso Marangon, all'abbazia nessun segno del pestaggio: «Aperte tutte le piste»

Il caso di Alex Marangon, il giovane di Marcon morto la notte tra il 29 e il 30 giugno mentre partecipava a un ritiro con musica e rituali di rimando sciamanico all'abbazia di Vidor, nel trevigiano, non ha ancora una pista definita per la sua soluzione. Il sopralluogo condotto mercoledì nell'abbazia dalla procura di Treviso non ha infatti rilevato i segni del pestaggio che gli investigatori avevano ipotizzato sulla base delle lesioni riscontrate sul corpo del ragazzo, compatibili appunto con una dura colluttazione.

Per questo da stamattina i vigili del fuoco stanno conducendo su richiesta della Procura trevigiana, un ulteriore sopralluogo nel sito "alla ricerca di eventuali segni di caduta" nel Piave da una posizione sopraelevata: si punta alla terrazza indicata dai testimoni come il punto in cui il ragazzo si sarebbe gettato. Una ulteriore attività volta ad escludere, o rivalutare, una morte dovuta a traumi provocati dall'urto contro le rocce alla base del dirupo. Poco dopo le 10.30 di mattina, spiega TrevisoToday tre pompieri si sono calati dalla terrazza panoramica per mappare la scarpata sottostante, scendendo fino al greto del Piave, non in acqua, alla ricerca di rami spezzati e tracce dell'eventuale passaggio di Alex ma per ora nulla di nuovo sembra essere emerso dalle ricerche. Le operazioni sono state monitorate con un drone dall'alto, la scarpata e le sponde del fiume sono state fotografate per ulteriori verifiche sulla corrispondenza delle ferite trovate sul corpo del 25enne.

Secondo quanto ha appreso l'Ansa da fonti investigative, per considerare valida l'ipotesi del decesso da caduta bisognerebbe comunque spiegare in primis perché la vittima non ha lesioni agli arti e al collo. Secondo l'avvocato dei familiari di Marangon, Nicodemo Gentile, «più che buttarsi è stato lanciato da qualcuno da un terrapieno». Ma nel caso in cui la procura non riscontri evidenze di una spinta, l'ipotesi di reato nel fascicolo potrebbe nuovamente passare da "omicidio volontario" a "morte in conseguenza di un altro reato".

Le indagini tossicologiche e i vuoti

La procura conta molto sull'esito delle indagini tossicologiche, che potranno accertare se Alex fosse sotto effetto di sostanze allucinogene (si è parlato dell'ayahuasca) che potrebbero averne alterato i comportamenti. Esami che, ha chiarito la procura, ormai non possono essere condotti sugli altri partecipanti al rito: a così tanti giorni di distanza, non sarebbe possibile risalire al momento dell'assunzione della sostanza.

Se sono ormai evidenti le contraddizioni nel racconto dei testimoni e dell'organizzatore dell'evento, che hanno adombrato da subito un suicidio, cosa sia successo davvero, in quelle tre ore, dalle 3 di notte alle 6 del mattino, resta tutto da verificare: secondo i testimoni, sono ore in cui, dopo l'allontanamento volontario di Alex, tutti avrebbero passato il tempo a cercarlo ovunque, prima di denunciare la scomparsa, all'alba appunto. Una versione che ormai non convince più. Ieri, al termine delle verifiche, gli investigatori hanno dimostrato comunque un cauto ottimismo: «Abbiamo fatto un grosso passo avanti», le loro parole ai cronisti.