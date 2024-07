Caso Marangon, il "curandero" testimone chiave non si trova

Si stringono le maglie sul caso di Alex Marangon, il giovane di Marcon ucciso la notte del 29 giugno dopo essersi allontanato dall'Abbazia di Vidor, nel trevigiano, dove stava partecipando a un ritiro con musica e riti di rimando sciamanico. Rito in cui sarebbe stato consumato ayahuasca, sostanza psicotropa a base di erbe amazzoniche.

Gli inquirenti, una volta chiarito, tra venerdì e sabato, che si è trattato di omicidio - un pestaggio duro, e poi il corpo buttato nel fiume, dove Alex è morto per annegamento - hanno posto sotto interrogatorio cinque dei giovani partecipanti al ritiro all'Abbazia. Questi avrebbero indicato che il musicista "curandero" Johnny Benavides, colombiano, e un suo compagno, di cui non è stato diffuso il nome, avrebbero seguito Alex all'esterno dell'Abbazia quando, secondo i testimoni, si sarebbe allontanato.

Dei due però si sono perse le tracce. Avrebbero lasciato l'abbazia all'alba del 30 giugno, quando sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno identificato i partecipanti all'evento sciamanico e avviato le ricerche. Gli inquirenti si stanno concentrando proprio su quelle ore, tra le 3 di notte, quando Alex si sarebbe allontanato, e le 6 del mattino, quando le forze dell'ordine sono state avvertite dal proprietario dell'Abbazia Giulio Da Sacco.

Gli investigatori sentiranno nuovamente, nei prossimi giorni, altre persone che erano presenti al raduno, una ventina in tutto, mentre è previsto a metà settimana un altro più approfondito sopralluogo a Vidor e sul greto del fiume Piave. «Secondo me hanno paura, hanno paura di parlare. Però a questo punto, anche se hanno paura, si mettano una mano sul cuore, affinché veramente venga fuori tutto e dicano qualcosa perché non può finire così la faccenda» ha detto ieri sera al Tg1 Sabrina Bosser, la madre di Alex Marangon.