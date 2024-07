Alex Marangon trovato morto, primi riscontri dall'autopsia: diverse ferite alla testa

Possibile svolta nel caso di Alex Marangon, il barman 25enne scomparso sabato 29 giugno dall'Abbazia di Santa Bona a Vidor, dove avrebbe partecipato ad un cerimonia che avrebbe comportato anche l'assunzione di ayahuasca, un potente allucinogeno che viene assunto come infuso, trovato morto nel Piave il 2 luglio, a diversi chilometri di distanza.

Gli esiti dell'autopsia, le cui anticipazioni sono state diffuse oggi 5 luglio, confermano che il giovane di Marcon non si è tolto la vita. Sul cadavere del ragazzo i medici legali hanno individuato infatti numerose ferite in testa, verosimilmente provocate da un oggetto contundente. L'esame è stato eseguito dal medico legale Alberto Furlanetto, nominato dalla Procura di Treviso, e da Antonello Cirnelli, perito della famiglia della vittima. All'autopsia erano presenti anche i carabinieri.

Inizialmente, come ricorda Today, si era pensato a una caduta accidentale, magari connessa agli effetti delle sostanze assunte, o all'attacco di un animale selvatico, ma le ferite rinvenute dei medici legali cambiano moltissimo nelle ipotesi degli inquirenti: qualcuno potrebbe averlo colpito alla testa e gettato nel fiume per nascondere il cadavere. Il risultato degli esami del sangue, gli unici in grado di accertare se Alex abbia assunto o meno la tisana preparata con l'ayahuasca, saranno disponibili soltanto fra due mesi. Ma l'esame autoptico comporta un importante e drammatico avanzamento: la procura trevigiana sta sentendo tutti e venti i partecipanti all'evento all'abbazia, organizzato a pagamento dalla coppia Andrea Gorgi Zuin (Zu) e Tatiana Marchetto (Tati) che dovranno aiutare gli investigatori a identificarli.